Torna al mare la baby tartaruga curata dagli Acquari di Genova e Livorno - LevanteNews

Una baby tartaruga Caretta caretta, curata dagli Acquari di Genova e Livorno, è stata rilasciata in mare, a San Vincenzo, nella mattinata di ieri.

Per la prima volta in Toscana e nella storia del Centro di Recupero e Riabilitazione per tartarughe marine dell’Acquario di Livorno e di Genova è stato possibile giungere alla liberazione di un esemplare neonato di Caretta caretta, presumibilmente nato lungo le coste toscane durante la scorsa stagione riproduttiva giugno-ottobre 2020.

Era l’11 febbraio 2021, quando presso il bagno “La Conchiglia” di San Vincenzo era stato rinvenuto il terzo caso di baby tartaruga, spiaggiata a seguito della mareggiata dei giorni precedenti.

Arrivata all’Acquario di Livorno il 12 febbraio la piccola tartaruga soprannominata “Conchiglia” aveva una lunghezza totale di 10,7 cm, con un carapace lungo 7,2cm e largo 7,2cm ed un peso di 70,2g.