Sestri, tutti in cammino per percorrere l'Anello di Punta Manara - LevanteNews

Domenica 27 giugno il primo appuntamento di 𝑪𝒐𝒏 𝒈𝒍𝒊 𝒔𝒄𝒂𝒓𝒑𝒐𝒏𝒊 𝒂𝒊 𝒑𝒊𝒆𝒅𝒊, le escursioni di LabTer Tigullio per comprendere l’interazione tra mare e costa e leggere un territorio che nasce dalla continua interazione tra gli elementi.

Partenza alle ore 9 per percorrere l’Anello di Punta Manara

𝙉.𝘽. Per le escursioni sono necessarie scarpe con la suola scolpita e abbigliamento adeguato.

Tutte le attività in elenco sono gratuite. L’iscrizione è obbligatoria e anticipata.

☎ 0185 478530

📧 iat@comune.sestri-levante.ge.it

Dalla pagina Facebook del Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo