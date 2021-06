'Santa': in Consiglio la sicurezza cittadina e il verde pubblico - LevanteNews

Il Consiglio comunale di Santa Margherita è convocato per mercoledì 30 giugno alle ore 21 con il seguente ordine del giorno

1 Rettifica rendiconto a seguito della certificazione fondo funzioni fondamentali

2 Variazione di bilancio di previsione finanziario 2021

3 Approvazione del piano economico finanziario e delle tariffe Tari anno 2021

4 Riduzione Tari anno 2021

5 Debiti fuori bilancio dell’importo di 11, 898,59; riconoscimento di legittimità e provvedimento ripiano; variazione di bilancio

6 Individuazione degli organismi collegiali con funzioni amministrative ritenuti indispensabili

7 Mozione gruppo consiliare “Progetto Santa Insieme con voi” ad oggetto “Decoro urbano cittadino

8 Mozione gruppo consiliare “L’alternativa per Santa” ad oggetto “Sostegno alla proposta di legge in materia di violenza o discriminazioni per motivo di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere

9 Mozione gruppo consiliare “L’alternativa per Santa” ad oggetto “Degrado del verde pubblico cittadino e ripiantumazione essenze rimosse”

10 Mozione gruppo consiliare “Progetto Santa Insieme con voi” ad oggetto “Sicurezza cittadina”

11 Mozione gruppo consiliare “Progetto Santa Insieme con voi” ad oggetto “Via Mortero”

12 Mozione gruppo consiliare “Progetto Santa Insieme con voi” ad oggetto “Sentiero delle Gave”.