'Santa': giovedì primo incontro con Tigulliana - LevanteNews

Dallo staff della Tigulliana riceviamo e pubblichiamo

Parte il primo degli incontri di “Tigulliana Estate 2021”, l’annuale rassegna promossa dall’omonima associazione culturale del Tigullio.

Giovedì 8 luglio, alle ore 21, nei giardini (all’aperto) dell’Hotel Mediterraneo di Santa Margherita Ligure (in Via della Vittoria, 18/A) si svolgerà la presentazione (con dibattito) del libro “Dentro l’onda” di Augusto Bandettini di Poggio edito da “Erga”. L’evento sarà condotto dal giornalista e scrittore Marco Delpino.

Il dibattito tratterà alcuni argomenti che sono affrontati nel libro: dagli anni Settanta agli attentati dell’11 settembre 2001, dalla finanza mondiale ai cambiamenti dell’economia tra imperialismi e globalizzazione, sino a toccare temi di stretta attualità come la green economy e le recenti battaglie contro il Covid.

L’ingresso è libero, ma solo su prenotazione. Per cui, in considerazione dei posti limitati, è consigliabile prenotare per tempo telefonando allo 0185.293342 – Whatsapp 349.4322688 oppure inviando una mail a: mediterraneohotelspa@gmail.com oppure ancora inviando una mail all’Autore: a.bandettini@gmail.com