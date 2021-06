Recco: tentano di rubare Rolex, presi e denunciati - LevanteNews

Nella mattinata di ieri a Recco, i Carabinieri della locale Stazione, coadiuvati dal personale del Nucleo Operativo del Comando Compagnia e della Stazione di Santa Margherita Ligure, a conclusione di una attività di indagine hanno denunciato in stato di libertà per tentato furto in concorso, due 30enni ed una 22 enne di nazionalità rumena. La donna, nel pomeriggio dello scorso 24 giugno, con l’ausilio dei due complici collocati a bordo di un’autovettura in una via della cittadina recchese, avvicinava, con l’intento di sottrargli un orologio “Rolex”, un 63enne del posto che accortosi del tentativo dell’atto predatorio, dopo aver opposto resistenza induceva i tre malfattori ad allontanarsi dal luogo e di dirigersi verso Santa Margherita Ligure.

L’immediata denuncia della vittima, ha fatto scattare i primi accertamenti da parte dei militari operanti, che anche grazie all’ausilio del sistema di video sorveglianza delle due cittadine del levante, intercettavano l’auto con a bordo i tre malfattori procedendo cosi alla loro identificazione e conseguente denuncia.