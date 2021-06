Rapallo: tesseramento Pd, incontrate tante persone - LevanteNews

Dal Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

In queste due ultime settimane si sono svolti i nostri banchetti in piazza per il tesseramento 2021. E’ stato un momento per incontrare in presenza gli iscritti, ma anche i simpatizzanti e i nostri concittadini. Le tre giornate si sono concluse con un risultato positivo:

il tesseramento ha già superato il 50% del 2020 , ma la cosa che ci ha fatto più piacere è aver incontrato la “gente”, anche coloro che non sono iscritti al partito ma che si sono fermati ai nostri banchetti e si sono confrontati con noi.

Con piacere abbiamo fatto nuove tessere e soprattutto si sono avvicinati a noi anche i giovani, fatto questo estremamente positivo.

Vogliamo a tal proposito ringraziare i ragazzi che sabato scorso hanno organizzato una bellissima manifestazione dal Chiosco della Musica di Rapallo, sul Decreto Zan, al quale è andata tutta la nostra solidarietà e convinta approvazione e partecipazione.

La dimostrazione che anche a Rapallo ci sono le condizioni per creare una Unità di intenti che porti ad un futuro diverso e migliore.

Noi come partito democratico ci siamo e mettiamo le nostre strutture a disposizione per raggiungere tale scopo.

#RiaccendiRapallo