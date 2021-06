Nuoto: Rari Nantes Camogli, ottimo tempo di Alice Pagano - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli riceviamo e pubblichiamo

Ultima prova regionale esordienti b in programma oggi e domani nelle piscine liguri.

La nostra portacolori, Alice Pagano, in gara oggi a Sciorba per motivi organizzativi ha disputato un ottimo 50 stile. Commenta Camilla Oliva, tecnico del settore nuoto: “A lei vanno i miei più grandi complimenti per l’ impegno profuso in tutta la stagione senza mai tirarsi indietro, pur essendo la mascotte della squadra negli allenamenti al mare, ostici anche a molti nuotatori di livello si è dimostrata una vera forza, per cui posso solo dirle grazie per avermi e averci fatto emozionare a ogni sua competizione”.