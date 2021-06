Levanto: in Consiglio, obiettivo sulla rete sentieristica - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto

Torna a riunirsi, martedì 29 giugno, alle ore 18, il Consiglio comunale di Levanto.

Nel rispetto delle disposizioni emanate per il contenimento della diffusione del Covid-19, i consiglieri potranno scegliere se accedere all’aula consiliare del palazzo comunale di piazza Cavour, oppure collegarsi da remoto attraverso modalità telematica, ma la seduta si svolgerà senza la presenza di pubblico.

La riunione si aprirà con la discussione di un ordine del giorno del gruppo “Obiettivo Levanto” sulla messa in sicurezza della rete sentieristica durante la stagione venatoria.

Poi l’assemblea passerà ad esaminare quattro interrogazioni: la prima (presentata da “Azione civica indipendente”) sugli interventi di ripascimento degli arenili; le altre tre (di “Obiettivo Levanto”) sull’organico del corpo di Polizia municipale, sulla situazione del presidio ospedaliero S. Nicolò e sulla manutenzione della rete sentieristica.

Dopo le ratifiche di due variazioni al bilancio di previsione 2021-2023 adottate in via d’urgenza dalla giunta, verrà presentata la rettifica del risultato di amministrazione dell’ente in seguito alla certificazione Covid-19.

Quindi si passerà ad esaminare e votare il nuovo regolamento della tassa sui rifiuti (“Tari”) e le relative tariffe per il 2021.

La seduta si chiuderà con la votazione della convenzione tra i Comuni di Levanto e Sesta Godano per la gestione associata del settore “Affari generali” per il periodo luglio-dicembre 2021.