Grande successo per Petruzzelli e Campi - LevanteNews

Carissimi amici, domenica scorsa il Festival Camogli in Musica è iniziato nel migliore dei modi, con un grande successo per l’evento itinerante che ha visto protagonisti l’attore Pino Petruzzelli e il fisarmonicista Gianluca Campi. Numeroso il pubblico, che ha seguito con entusiasmo gli artisti lungo le diverse tappe all’interno del Parco di

Portofino e che ha molto apprezzato sia la parte di prosa sia la parte musicale. Un ringraziamento particolare all’Ente Parco Portofino che ci ha permesso di organizzare l’evento nel bosco e alla Protezione Civile che ci ha assistito durante il percorso e che ha aiutato il fisarmonicista negli spostamenti. Qui di seguito riportiamo qualche

scatto dello spettacolo (foto di Patrizia Traverso)

Cogliamo l’occasione per presentarvi la locandina dei nostri prossimi quattro eventi dell’estate, da sabato 17 luglio a giovedì 2 settembre, con tanti artisti genovesi e non.

Segnaliamo inoltre, giovedì 1 luglio, alle 21.15, presso il Santuario N. S. del Boschetto, un concerto al quale il GPM partecipa in qualità di collaboratore, organizzato dall’Associazione Insieme per il Boschetto: l’ensemble d’archi “L’accademia del Chiostro”, diretto da Massimo Vivaldi, proporrà, con il soprano Sofia Pezzi, un programma che spazia da Stradella a Mozart.

I concerti sono tutti a ingresso gratuito, grazie al contributo del Comune di Camogli. Chi volesse, può sostenere la nostra attività iscrivendosi o rinnovando la propria associazione al GPM. Per informazioni potete consultare il nostro sito www.gpmusica.info [1] o la nostra pagina Facebook [2]; è anche possibile contattarci alla nostra

mail gpmusica@libero.it o al nostro numero WhatsApp 3395839136. Saremo ben lieti di accogliere anche chi di voi volesse darci una mano con la propria presenza per le faccende prettamente “pratiche”, come ad esempio la preparazione delle location dei concerti, la distribuzione di materiale promozionale o l’affissione delle locandine a Camogli e nei Comuni limitrofi.

