Eccellenza, boom di rinnovi in casa Sestrese: sono nove i confermati - LevanteNews

La ๐—™.๐—ฆ. ๐—ฆ๐—˜๐—ฆ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—˜ ๐—–๐—ฎ๐—น๐—ฐ๐—ถ๐—ผ ๐Ÿญ๐Ÿต๐Ÿญ๐Ÿต,

nellโ€™ottica della programmazione della prossima stagione nel senso della continuitร ,

รจ lieta di annunciare con in testa il presidente Sciortino, il vice-presidente Gualtieri, il d.g. Dโ€™Acierno e il d.s. Catania,

la ๐œ๐จ๐ง๐Ÿ๐ž๐ซ๐ฆ๐š ๐ข๐ง ๐ฏ๐ž๐ซ๐๐ž๐ฌ๐ญ๐ž๐ฅ๐ฅ๐š๐ญ๐จ ๐ฉ๐ž๐ซ ๐ฅ๐š ๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ-๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ dei seguenti nove giocatori che si aggiungono ai giร ufficializzati Mura, Tecchiati, Caramello e Padovan:

โœ ๐—ฅ๐—จ๐—•๐—˜๐—ก ๐—ฅ๐—ข๐—ฉ๐—˜๐—ง๐—ง๐—” โ€“ portiere โ€™91 โ€“ alla sua dodicesima stagione in verdestellato. Per lui 319 presenze, secondo solo al record del Principe Balboni (325).

โœ ๐——๐—”๐—ฉ๐—œ๐——๐—˜ ๐—ฆ๐—œ๐—š๐—›๐—œ๐—˜๐—ฅ๐—œ โ€“ fantasista โ€™91, 107 presenze e 20 gol con la maglia verdestellata. Per lui quinto campionato a Sestri (secondo consecutivo), tra gli assoluti protagonisti dellโ€™ultimo decennio della Sestrese.

โœ ๐—™๐—”๐—•๐—œ๐—ข ๐—”๐—ก๐—ฆ๐—”๐—Ÿ๐——๐—ข โ€“ difensore โ€™91 โ€“ alla sua quarta stagione consecutiva in verdestellato (la quinta in totale). 73 presenze in verdestellato e 4 reti per lui.

โœ ๐——๐—”๐—ฉ๐—œ๐——๐—˜ ๐——๐—œ ๐—ฆ๐—œ๐—ฆ๐—ง๐—ข โ€“ esterno sinistro โ€™94 โ€“ quinta stagione consecutiva in verdestellato, con 54 presenze totali.

โœ ๐—ก๐—˜๐—Ÿ๐—ฆ๐—ข๐—ก ๐—ฃ๐—œ๐—ฅ๐—ข๐—Ÿ๐—œ โ€“ centrocampista offensivo โ€™96 โ€“ cresciuto calcisticamente nella Sestrese, protagonista nelle ultime stagioni di una grande crescita sotto la guida di mister Schiazza.

โœ ๐—˜๐— ๐—”๐—ก๐—จ๐—˜๐—Ÿ๐—˜ ๐—•๐—ข๐—ฅ๐—ง๐—ข๐—Ÿ๐—œ๐—ก๐—œ โ€“ attaccante โ€™91 โ€“ determinante per il ritorno in Eccellenza della Sestrese nella stagione 19-20. Alla terza stagione consecutiva in verdestellato.

โœ ๐—Ÿ๐—ข๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—ญ๐—ข ๐—–๐—”๐—ฃ๐—ฃ๐—”๐——๐—ข๐—ก๐—” โ€“ esterno sinistro โ€™98 โ€“ giร nelle giovanili verdestellate, per lui la terza stagione consecutiva alla Sestrese (la quinta totale inframezzata dalle esperienza a Trino, Baiardo e Savona).

โœ ๐—™๐—ฅ๐—˜๐——๐—˜๐—ฅ๐—œ๐—–๐—ข ๐—ฉ๐—”๐—š๐—š๐—˜ โ€“ centrocampista โ€™95 โ€“ alla seconda stagione alla Sestrese, dopo le esperienze a Bogliasco, Vado e Molassana. Nella scorsa stagione ha recuperato completamente dal brutto infortunio da cui era reduce, finendo da protagonista nel mini-campionato finale.

โœ ๐——๐—”๐—ฉ๐—œ๐——๐—˜ ๐—–๐—จ๐— ๐—”๐—ก โ€“ difensore โ€™94 โ€“ dopo un decennio nel suo Molassana, รจ alla seconda stagione in verdestellato. Garanzia di esperienza, serietร e sicurezza in campo.

A tutti i ragazzi un grande โ€œin bocca al lupoโ€ dallโ€™ambiente verdestellato, con lโ€™augurio di toglierci altre importanti soddisfazioni e raggiungere lโ€™ obiettivo salvezza in un campionato difficile ma stimolante come la prossima lโ€™Eccellenza.

Quella a disposizione di mister Schiazza sarร una Sestrese con un mix tra giovani di prospettiva e elementi di esperienza, con grandissime motivazioni e ampi margini di crescita per il futuro.

Nelle prossime ore il d.g. Dโ€™Acierno e il d.s. annunceranno lโ€™ importante arrivo di un top-player, prima degli annunci tra i โ€œgiovaniโ€.

Allo stesso tempo la societร saluta โ€“ con un โ€œarrivederciโ€ โ€“ il suo bomber Sedki Akkari, assoluto protagonista e trascinatore degli ultimi anni: a โ€œTeddyโ€, tornato a marzo nella sua Sestrese e protagonista in campo con la solita qualitร e carattere a disposizione dellโ€™ambiente verdestellato, i migliori auguri per il futuro.

Dallโ€™ufficio stampa della Sestrese Calcio riceviamo e pubblichiamo