Chiavari: venti di guerra in via Bontà e nasce Comitato - LevanteNews

La notizia che il Comune di Chiavari ha ricevuto in comodato d’uso gratuito per sei anni (più sei) un’area accanto allo stadio Comunale per farne un parcheggio alla cui costruzione contribuiranno ognuno con 30.000 euro Comune e Virtus Entella, sta suscitando polemiche.

La concessione ha un nesso con la costruzione prevista in via Bontà sull’ex area Rissauto? Oltre agli oneri di urbanizzazione, il Comune – si chiede la gente – non poteva ottenere la proprietà dell’area? Così come Rapallo, ad esempio, oltre ottenere dalla Coop gli oneri di urbanizzazione aveva ottenuto una costosa passerella sul torrente Boate?

In via Bontà e zone limitrofe intanto sembra nasca un Comitato contro la nuova costruzione; un Comitato gemello, se vogliamo, di quello sorto in via Trieste. E la prossima riunione della Commissione già convocata rischia di essere infuocata. (m.m.)