Chiavari: park accanto a stadio, manutenzione straordinaria - LevanteNews

Il parcheggio pubblico a lato dello stadio Gastaldi di Chiavari verrà finalmente sistemato grazie ad un contratto firmato tra il comune e la proprietà dell’area che permetterà l’avvio delle operazioni di manutenzione straordinaria per una migliore fruizione dell’area.

“Dopo anni, grazie alle trattative con la società proprietaria del terreno e la Virtus Entella, e al lavoro di mediazione svolto dal presidente del consiglio Antonio Segalerba, è stato siglato un contratto di comodato d’uso gratuito, di sei anni rinnovabile, per consentire all’amministrazione di provvedere ai lavori di ripristino del fondo sterrato del parcheggio per una maggiore sicurezza e decoro, eliminando le buche presenti e realizzando opere di regimazione delle acque per evitare la formazione di allagamenti localizzati durante gli eventi meteo. La Virtus Entella, che utilizza lo spazio durante le proprie partite, contribuirà con circa 30 mila euro – spiega il primo cittadino, Marco Di Capua – Si tratta di un intervento molto importante per gli abitanti del quartiere, che da tempo lamentano l’incuria dell’area, le difficoltà a transitare a causa del terreno instabile e i disagi che si creano a seguito delle piogge intense. In una zona residenziale in cui i parcheggi pubblici sono così necessari, quest’opera rappresenta un momento davvero atteso da cittadini e ospiti: finalmente, dopo anni, la mia amministrazione è riuscita ad individuare una soluzione per rendere il parcheggio più fruibile, concretizzando le mille promesse fatte da tutti i miei predecessori”.