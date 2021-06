Chiavari: lungomare, stop allo spazzamento meccanizzato - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

A Chiavari stop allo spazzamento meccanizzato nella zona a mare oltre la linea ferroviaria fino al 30 settembre. Di seguito l’ordinanza dirigenziale

*****

Premesso che a seguito dell’allentamento delle restrizioni di contrasto alla pandemia Covid 19 si prevede nel prossimo periodo estivo, in particolare sul Lungomare, un grande afflusso di persone;

Preso atto della volontà dell’Amministrazione Comunale di venire incontro agli esercenti pubblici, già molto penalizzati per le norme antipandemia, e di consentire ai cittadini di utilizzare le aree di sosta del Lungomare senza limitazioni sospendendo il servizio di spazzamento meccanizzato;

Considerato che ai residenti è consentito di sostare nelle aree a pagamento del Lungomare con tariffa agevolata per cui la sospensione del servizio di spazzamento va anche nell’ottica dell’agevolazione della sosta;

Ritenuto pertanto opportuno di venire incontro alle esigenze di tutti – residenti, turisti, titolari di attività commerciali – sospendendo il servizio di spazzamento meccanizzato per non acuire eccessivamente le difficoltà di reperire spazi idonei alla sosta dei veicoli in particolare sul Lungomare dove maggiore è l’affluenza;

Richiamata la precedente ordinanza n. 62 del 08.11.2018 con la quale è stato istituito e regolamentato il servizio di spazzamento meccanizzato nelle strade cittadine;

Visti gli articoli artt. 5, comma 3, 7 – 21 e 37 del D.lvo n. 285 del 30.04.1992 nonché i relativi articoli del Regolamento al Codice della Strada;

Dato atto che l’istruttoria della presente ordinanza è stata svolta dal Commissario Ettore Stella in qualità di responsabile del procedimento che ne attesta la regolarità amministrativa ex art. 147 bis del decreto legislativo 267/2000:

Ordina

È sospeso il servizio di spazzamento meccanizzato nelle strade cittadine situate a mare rispetto alla linea ferroviaria dal giorno 28.06.2021 al giorno 30.09.2021.