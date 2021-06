Camogli, la storia del borgo attraverso un video - LevanteNews

Questa mattina presso il chiostro del Santuario di N. S. del Boschetto si è tenuta la presentazione del video in cui Farida Simonetti racconta la storia di Camogli attraverso gli ex voto marinari conservati al Santuario.

Si tratta di un’iniziativa dell’Associazione Insieme per il Boschetto con la collaborazione di Maurizio Esitini, Fabrizio Fancello, Bruno Sacella, Leonora Senarega e i ragazzi dell’Istituto Nautico di Camogli.

Il video è stato presentato da Fabrizio Fancello presidente dell’Associazione Insieme per il Boschetto che ne ha promosso la realizzazione aderendo al progetto dell’Ufficio Scolastico regionale “A scuola di Liguria”.

Farida Simonetti, autrice del testo e della sceneggiatura, ha introdotto alla visione presentando Maurizio Esitini che ha curato riprese, montaggio e ricerca iconografica e Leonora Senarega che ha collaborato alle riprese, e ha sottolineato l’impegno a creare uno strumento per la valorizzazione e promozione degli ex voto del Boschetto e della storia di Camogli che essi raccontano.

La proiezione è stata accolta con particolare calore e partecipazione dalla sala e sono quindi intervenuti il sindaco Franco Olivari che ha annunciato che diffonderà il video anche attraverso il sito del Comune di Camogli per sostenerne la massima conoscenza. Il dirigente scolastico Clavarino, complimentandosi per la riuscita realizzazione di uno strumento valido per l’educazione al patrimonio storico e artistico dei giovani, ha garantito la diffusione nelle scuole.

Sono intervenuti anche il direttore del Museo Marinaro com. Bruno Sacella che ha partecipato alle riprese e la prof. Marta Riotti dell’Istituto Nautico C. Colombo di Camogli i cui allievi intervengono nel video per esporre il ruolo avuto per l’individuazione del punto nave di ognuno degli ex voto del Boschetto.