"A Lumarzo ho trascorso anni intensi, grazie a tutti" - LevanteNews

“Carissimi,

come molti già sapranno, ho deciso di affrontare una nuova sfida candidandomi a Sindaco di Bogliasco e fino a quando la legge me lo consentirà continuerò il mio lavoro da Vicesindaco con la passione di sempre.

Gli anni trascorsi a Lumarzo sono stati molto intensi, sia come Amministratore sia sotto l’aspetto umano. Ho avuto la fortuna di incontrare persone straordinarie che hanno saputo, ciascuna a modo suo, lasciarmi qualcosa: affetto, amicizia, stima ma anche discussioni e critiche che alla fine fanno parte di un cammino sempre in evoluzione.

Ringrazio tutti, ma proprio tutti i cittadini di Lumarzo perché, anche se ora mi dedicherò alla città in cui sono nato, mi sento comunque di appartenere al territorio dove mi sono sposato e con Giulia e la mia famiglia ho condiviso e continuerò a condividere bei momenti. In particolare vorrei ringraziare gli Amministratori con cui ho sempre lavorato serenamente, i dipendenti comunali che instancabilmente hanno supportato l’Amministrazione, le Associazioni con cui ho sempre collaborato per migliorare il nostro territorio.

Questa pagina non sarà chiusa, sarà animata da un nuovo logo e da nuove idee, per entrare nel vivo della nuova campagna elettorale e per fare in modo che le Vostre voci, con affetto, mi accompagnino nel nuovo cammino.

Ancora un grazie a tutti”.

Guido Guelfo

