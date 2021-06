Zoagli: bloccato ladro seriale di elemosine in chiesa - LevanteNews

Nel corso della mattinata di ieri a Zoagli, i Carabinieri della locale Stazione nell’ambito di un mirato servizio di controllo effettuato all’esterno della locale chiesa parrocchiale, dove nei giorni precedenti erano stati denunciati dei furti delle “offerte”, hanno denunciato in stato di libertà per possesso di chiavi alterate o di grimaldelli, un 64 enne senza fissa dimora, con specifici pregiudizi a suo carico. I militari nel corso del controllo dell’uomo eseguito all’esterno del luogo di culto e a seguito di perquisizione personale rinvenivano una porzione di metro in allumino del “tipo avvolgibile” alla cui estremità era stata applicato del nastro adesivo, utilizzato per essere inserito all’interno della cassetta delle offerte ed asportarne le banconote/monete.

Lo strumento “artigianale” è stato sequestrato.