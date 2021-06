Splendida cattura di tonno rosso a Rapallo. - LevanteNews

Erano le prime ore della mattina quando il nostro Francesco le Noci ha lasciato gli ormeggi della lega e da solo, come Santiago, ha solcato il nostro amato mare.

Nelle prime ore del pomeriggio, col sole allo zenith sulla sua testa, Francesco ha incannato uno splendido esemplare di tonno rosso, combattivo, tenace e fiero come il nostro socio che ha combattuto per ore ed ore.

Alla fine l’uomo ha avuto la meglio su questa bellissima bestia di un quintale di peso ed il mare, in luogo di squali inclementi e di una sorte beffarda, gli ha permesso di portare a riva la sua preda, pronta per essere issata ed immortalata in queste fotografie.

Un applauso a tutti e due, al nostro socio Francesco ed a lui, il bellissimo tonno rosso che rimarrà per sempre nella memoria di Francesco e di tutti quelli che l’hanno ammirato.

Contributo di Mirko Novarina