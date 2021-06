Santo Stefano d'Aveto, gli eventi del fine settimana - LevanteNews

In questo ultimo fine settimana di giugno Santo Stefano d’Aveto propone questo pomeriggio alle 17.30 il concerto conclusivo della Masterclass di Trombone, con Diego di Mario 1° Trombone dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, presso il Castello Malaspina Fieschi Doria, domani sabato 26 dalle 16 alle 18 un evento dedicato ai più piccoli Open Day Kids presso il Centro Medea in via Razzetti, 25.

Domenica 27 le Guide Ambientali escursionistiche vi porteranno a fare Il grande Giro delle Cime di Santo Stefano d’Aveto prenotazioni entro il 17 di sabato 26 al numero 347/3929891.

Sempre domenica ACDVS e FIDAS organizzano una Raccolta di Sangue straordinaria con l’autoemoteca, e proseguono le feste parrocchiali infatti ci sarà la festa patronale ad Amborzasco in onore della Madonna del Buon Consiglio con la tradizionale messa e la sparata.

Dal Comune di Santo Stefano d’Aveto riceviamo e pubblichiamo