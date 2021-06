RASSEGNA STAMPA. A-12, code e timori per il Costa Rossa - LevanteNews

Oggi, venerdì 25 giugno, auguri a Guglielmo. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: bastardume (accozzaglia di cose o di persone; per la loro volgarità suscitano avversione o repulsione). Proverbi: “Gioia condivisa, doppia gioia”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. A-12: code in autostrada e ancora il rischio viadotto Costa Rossa e il timore del traffico dirottato sulla via Aurelia. Vaccini: crollo delle prenotazioni degli under 50.

Zona bianca: festa patronale a Genova, spiagge esaurite nel levante.

Sestri Levante: la Baia del silenzio sui vasetti della Nutella. Lavagna: presentata la app per i sentieri. Chiavari: il via al forum Giannini; convegno a palazzo e spettacolo in centro. Chiavari: a confronto con Paolo Mai, fondatore dell’asilo nel bosco. Chiavari: fiera, assegnati i posti. Chiavari: ritorna Martinus Scriblerus. Chiavari: spesa di mezzanotte, orari prolungati.. Chiavari: anche la Riviera aderisce al presidio di mercoledì. Chiavari: tentativo di estorsione per pagare l’avvocato. Chiavari: l’impresa di Graziella, la licenza media all’età della pensione. Chiavari: il Gianelli si rinnova, il vescovo inaugura i locali. Chiavari: da lunedì al liceo Luzzati.

Rapallo: arrivano le toelette per cani. Rapallo: decise le sedi delle bancarelle in centro. Santa Margherita Ligure: ieri l’autopsia ad Alessandra.

Portofino: Gulliver nel Borgo, tutti vaccinati. Portofino: arriva telemedicina, come funzionerà.