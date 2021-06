Questa sera ho portato i saluti dell’amministrazione al Circolo Golf e Tennis Rapallo in occasione della premiazione del 1º Trofeo “Nastro Rosa”. Ho ringraziato di cuore gli organizzatori e tutti i partecipanti per aver reso possibile una manifestazione il cui ricavato verrà devoluto alla fondazione Airc per sostenere la ricerca e la prevenzione del tumore al seno.