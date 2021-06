Rapallo acquista la nuova sede della protezione civile - LevanteNews

Nuovo passo nell’iter per l’acquisizione, da parte del Comune di Rapallo, dell’immobile di proprietà di Arte Genova sito in via ai Campi di Tiro e destinato a diventare sede della Protezione Civile.

La giunta comunale ha approvato la variazione di bilancio che consentirà l’acquisto della struttura per una somma pari a 90mila euro.

“Concretizziamo un impegno che il Comune aveva preso per destinare locali idonei alla Protezione Civile, un settore di fondamentale importanza – osserva il sindaco Carlo Bagnasco – Ringrazio il vicesindaco Pier Giorgio Brigati e l’assessore a Sicurezza e Polizia Municipale Franco Parodi per aver seguito la pratica”.

“È un tema che ha meritato tutta la nostra attenzione – evidenzia il vicesindaco Brigati – Essendo Rapallo diventata sede di Com, Centro Operativo Misto, l’intento è quello di riorganizzare tutto l’ambito della protezione civile con il gruppo comunale antincendio e il gruppo di protezione civile. Appena definito l’acquisto dell’immobile, prenderà il via l’iter per la predisposizione della nuova sede”.