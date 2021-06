Lavagna: in Consiglio svincolo albergo e variante in porto - LevanteNews

Il Consiglio Comunale di Lavagna è convocato in sessione straordinaria in prima convocazione per le 17,30 di martedì 29; in eventuale seconda per le 17,30 di mercoledì 30

.I Consiglieri Comunali potranno utilizzare il collegamento in remoto via Zoom

l) Approvazione verbali seduta Consiglio Comunale del 31/05/2021

2) Approvazione interventi sbobinati seduta Consiglio Comunale del 31/05/2021.

3) Lotta contro gli incendi boschivi. Presa d’atto che il territorio comunale non è stato percorso da incendi nell’anno 2020. Conferma precedenti aree percorse dal fuoco.

4) Approvazione del regolamento per la disciplina e l’applicazione della tassa sui rifiuti – tari.

5) Tam 2021: approvazione del piano finanziario (PEF), delle tariffe, delle riduzioni Covid per le utenze non domestiche e delle scadenze per il pagamento degli avvisi bonari.

6) Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. 194 del D.lgs. 267/2000.

7) Controdeduzioni alle osservazioni alla deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 27/04/2021 “Pratica sportello unico – Suap n. 2/2020 -Proposta di variante urbanistica al vigente P.R.G. (zona D4S) – settore di ponente del Porto Turistico. Procedimento unico – art. 10 L.R. n. 10/2012 es.m. Richiedente: Porto di Lavagna S.P.A. – Assenso”.

8) Istanza di svincolo di struttura alberghiera art. 2 comma 2 l.r. 1/2008 e s.m. -albergo Admiral in Via dei Devoto 89 – richiedente Eden mare S.r.L -assenso.

9) 100% Lavagna: Mozione per presentazione Progetto “Sport per tutti a Lavagna”.

10) Officina Lavagnese: Interrogazione su concessione suolo pubblico, stesso giorno, stesso orario e luogo a “Anpi Lavagna” e “Fdi