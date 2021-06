"La Regione Liguria deve essere al fianco delle aziende di trasporto e dei disoccupati" - LevanteNews

“L’ordine del giorno presentato che ha per oggetto aiuti ai disoccupati per conseguire il titolo abilitativo alla guida, prende spunto dagli incontri avvenuti nei giorni scorsi con Fita Cna (alla presenza dei Presidenti Regionale e Provinciale) e Confartgianato Trasporti e che nasce dalla segnalazione, proprio avvenuta durante quest’ultimo, di un’esperienza simile in un’altra Regione”: così Davide Natale Consigliere regionale del Pd.

“L’obiettivo è quello di andare incontro alle esigenze di un settore che soffre della mancanza di personale e di offrire una valida opzione lavorativa per i disoccupati – aggiunge – La domanda di autisti da parte delle aziende di trasporto aumenterà durante quest’anno e ancora di più in futuro. Attualmente però questa domanda del mercato non trova risposte e tra le cause un peso importante è quello rappresentato dai costi elevati per l’ottenimento delle patenti C, CQC e ADR”.

“Propongo, con il mio documento, di riprendere l’esperienza già attuata nella Regione Lazio: creare dei voucher per abbattere i costi per ottenere le patenti aiutando così i molti disoccupati ad entrare nel mondo del lavoro e permettendo al comparto trasporti di avere personale a sufficienza e, infine, incrementando le attività per le scuole guida. L’attivazione di finanziamenti ad hoc rappresenta, quindi, una soluzione su più fronti. In questo momento di grande difficoltà per il mondo del lavoro e per le imprese liguri, sono convinto che sia fondamentale cercare soluzioni concrete ed è necessario trovare punti in comune ascoltando le associazioni di categoria e i lavoratori”, conclude.

Dal Gruppo del Partito Democratico Liguria riceviamo e pubblichiamo