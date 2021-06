Discoteche, il Cts ha dato l'ok: al Governo spetta la data - LevanteNews

Ok all’apertura delle discoteche in zona bianca ma soltanto con il green pass: è arrivata l’indicazione degli esperti che nel parere consegnato al Governo non però indicato una data certa. La palla passa all’esecutivo che si esprimerà probabilmente nei prossimi giorni.

Per tornare a ballare servirà il certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti, andranno mantenuti i contatti dei clienti per 14 giorni, in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità, e gli ingressi saranno contingentati.