Cicagna, scattano gli interventi di asfaltatura: partiti in piazza N.S. dei Miracoli - LevanteNews

Sono iniziati oggi i lavori di asfaltatura su una porzione di Piazza N.S. dei Miracoli in corrispondenza della rotonda con Via Prato dove l’asfalto iniziava a deteriorarsi. Proseguiamo poi con l’asfaltatura dei parcheggi del Cimitero i quali, in occasione di piogge abbondanti, diventano spesso impraticabili. A seguire l’asfaltatura di tutta la Piazza della Biblioteca dove andremo anche a tracciare i nuovi parcheggi per facilitarne l’utilizzo e renderli fruibili ed a servizio delle attività del centro.

Nelle prossime settimane asfalteremo i tratti di strada che necessitano interventi come la Strada di Serra, Via Merlungo e Via Ceriallo e Chichizola, proseguiremo con la strada di Cassottana dove avevamo già iniziato alcuni tratti la scorsa estate, la strada di Scagnelli, di Olivette, di Costa di Cane e Novellastre. Entro l’estate ci prefiggiamo pertanto di sistemare tutte queste criticità per arrivare gradualmente a sistemare tutte le strade comunali che necessitano di intervento.

Dalla pagina Facebook del Comune di Cicagna riceviamo e pubblichiamo