Chiavari: "Tigullio capitale italiana della cultura" - LevanteNews

Il convegno su Giannini è l’occasione per lanciare proposte. Il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio ha lanciato l’idea di proporre al ministero di nominare per un anno il “Tigullio la capitale italiana della Cultura”. Lo sono state Parma ed ora sarà Procida, potrebbe essere il Tigullio nel suo insieme. Grazie al Parco di Portofino, alle presenze letterarie che hanno costellato Rapallo, al Castello che ricorda Sem Benelli perseguitato dal fascismo, Chiavari col suo centro storico e i suoi musei, Sestri col suo Premio Andersen e Film Riviera Festival. Naturalmente un’idea largamente condivisa come lo era quella di eleggere il Parco di Portofino patrimonio dell’Umanità. Purtroppo la realtà è quella di una Riviera dove la viabilità è da terzo mondo, i treni stracarichi; dove non si accenna neppure ad una strada alternativa all’Aurelia.(m.m.)

Nella foto di repertorio, Valentina Ghio sindaco di Sestri Levante e Roberto Pettinatoli giornalista del Secolo che ha coordinato l’incontro