Chiavari: a Calata Ovest incontri "mindfulness d'estate" - LevanteNews

Da Calata Ovest – Porto di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Proseguono gli incontri di Mindfulness & Wellness sulla terrazza panoramica della Calata Ovest del porto di Chiavari. Chiavari Mindfulness in collaborazione con Calata Ovest della Marina di Chiavari organizza gli incontri Mindfulness D’Estate, domenica alle ore 18.00. Il primo incontro è gratuito previa prenotazione.

Sono in programma in 45 minuti di potenti pratiche di mindfulness basate sul respiro, sulla danza, il movimento e l’ attivazione energetica , ed in modo specifico

– Rebalancing energetico

– Mind body welness

– Mindfulness dance

– Tai chi danzato

Il prossimo incontro è previsto per domenica 27 giugno alle ore 18.00.