Capitaneria di Porto, cambia la guida: arriva Sergio Liardo - LevanteNews

Si è svolta oggi presso Sala delle Compere di Palazzo San Giorgio la solenne cerimonia di avvicendamento alla guida della Direzione marittima della Liguria e della Capitaneria di Porto di Genova tra l’Ammiraglio Ispettore (CP) Nicola Carlone e il Contrammiraglio (CP) Pil. Sergio Liardo.

Alla presenza dei maggiori rappresentanti delle istituzioni nazionali, territoriali, locali e militari e del cluster marittimo, l’Ammiraglio Ispettore Carlone, dopo quasi 3 anni e mezzo di comando, ha passato il testimone del comando della più importante direzione marittima d’Italia al Contrammiraglio Pil. Liardo fino a oggi al comando del terzo Reparto Piani e Operazioni del Comando Generale della Guardia Costiera di Roma.

L’Ammiraglio Carlone, nel suo discorso di commiato, ha ricordato il periodo particolarmente difficile vissuto dalla Guardia Costiera ligure sotto la sua guida, dalla tragedia del ponte Morandi, crollato il 14 agosto 2018, alla devastante mareggiata della fine di ottobre 2018, fino alla pandemia globale che ancora oggi ci tiene in ostaggio. Fra i ringraziamenti rivolti alle autorità territoriali, un sincero riconoscimento è stato esteso al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini per la proficua collaborazione e per averlo accolto all’interno di Sala delle Compere di Palazzo San Giorgio, simbolo di Genova e della portualità italiana.

La cerimonia di passaggio di consegne è stata presieduta dal Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, Ammiraglio Ispettore Giovanni Pettorino, già al vertice di Genova e Commissario straordinario dell’Autorità Portuale tra il 2015 e il 2016.