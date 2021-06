I lavori in programma nella settimana dal 28 giugno al 2 luglio non comporteranno la chiusura del percorso.

Nel tratto che va dall’inizio di via Mortola al bar i Muagetti (tratto B-C) sono previsti interventi di Italgas mentre nel tratto tra il bar i Muagetti e l’intersezione con via San Nicolò (tratto D-E) saranno apportate migliorie alle scale di accesso alla passerella provvisionale del percorso alternativo.

