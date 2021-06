A-12: criticità viadotto, intervengono Ghio e Mangiante - LevanteNews

Dal Comune di Sestri Levante

La sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio, e il sindaco di Lavagna, Gian Alberto Mangiante, tornano a esprimere sconcerto sulla questione autostrade e sulle recenti nuove problematiche emerse: “In questi giorni stiamo leggendo sui giornali diverse notizie circa la possibilità di una nuova chiusura del tratto autostradale tra Sestri Levante e Lavagna per i mezzi pesanti. Siamo molto amareggiati nel constatare che, nonostante il nostro ruolo di diretti amministratori del territorio e responsabili della gestione della mobilità al suo interno, non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione in merito.

Torniamo a chiedere una regia comune nella gestione di questa ulteriore criticità, l’invio di notizie tempestive sullo stato del tratto autostradale e dei possibili sviluppi sulla viabilità ordinaria, anche in considerazione del periodo attuale, nel pieno della stagione turistica, caratterizzato da flussi di traffico importanti su tutta la rete viaria, sia autostradale che ordinaria”.