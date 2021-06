Sori: quella sera che Arturo Schwarz ci tenne a battesimo - LevanteNews

Da ilpigiamadelgatto riceviamo e pubblichiamo

“Siamo felici di essere riusciti a realizzare un incontro con Arturo Schwarz, uno dei più importanti personaggi che hanno fatto la cultura dell’arte del ‘900.

Ha vissuto la Parigi di André Breton, poeta surrealista, storico dell’arte, saggista, autore di importanti opere sul Surrealismo e sul Dadaismo.

Un incontro con un maestro in un’epoca disorientata che necessita di guide spirituali.

Questa figura sia per noi mentore e battezzi l’inizio del nostro percorso”.

Così avevamo scritto nel nostro comunicato noi Agitatori Irrequieti alle prime armi, quel primo di settembre del 2012 quando invitammo Arturo alla nostra prima manifestazione culturale sul suolo di Sussisa.

Un avvenimento incredibile, per una realtà come la nostra, piccola frazione di pochi abitanti che stava per ospitare uno dei più grandi ed importanti rappresentanti della cultura del 900.

Ultimo dei surrealisti, poeta, critico d’arte, editore, saggista, alchimista, gallerista e scrittore, un grande uomo e artista.

La serata fu intensa, Arturo intervistato da Claudio Pozzani, ci raccontò la sua vita, le persecuzioni subite ad Abukir a causa del suo pensiero trotzkista, la sua Parigi con Breton, il suo sentire, e l’importanza dell’arte .

Ma per noi Agitatori è stato l’artista che ci ha tenuti a battesimo che ci ha fatto capire che l’arte, la letteratura la poesia possono essere la nostra salvezza, e da lì è iniziato il nostro percorso.

La mattina del 23 giugno nella sua casa di Milano, Arturo ci ha lasciati, ma il suo pensiero ci accompagnerà per sempre.

patrizia e gli agitatori