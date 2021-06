Lavagna: regalata al Comune una carta interattiva dei sentieri collinari - LevanteNews

di Giuseppe Valle

Un neolaureato con tesi magistrale in Valorizzazione dei Territori Sostenibili, ha eleborato un’app che consente di visualizzare in modo interattivo i sentirei alle spalle di lavagna e non solo. Si tratta di Gabriele Ghisleni che, sotto la guida dell’insegnante Renata Allegri dell’Università di Genova, ha svolto un’accuratissoma mappatura dei 50 km di sentieri che consentono di giungere a Santa Giulia, al monte San Giacomo, Sorlana e altre località splendide e non sufficientemente valorizzate. In questo impegnativo compito Ghisleni ha trovato un aiuto straordinario in Oenone Lloyd dell’associazione “Pietre Parlanti”, un’inglese che si è innamorata del nostro entroterra e ne promuove il restauro a partire proprio dai sentieri.

Questa app è stata donata al Comune che, nella persona del vicesindaco e assessore al Turismo Elisa Covacci, ha promesso di inserire il logo della carta interattiva nel sito del Comune per consentire non solo una rapida reperibilità ma permettere di aggiungere indicazioni, suggerimenti, segnalare problemi ed eventuali dissesti; insomma è la prima app di questo tipo che sia in dotazione ad un territorio (detto fra parentesi né il Parco di Portofino né quello delle Cinque Terre ne sono ancora dotati). Ma non si tratta di fare del campanilismo, anzi l’auspicio è che a questa prima porzione di terrotori se ne aggiungano altre sempre più ampi e, naturalmente, compatibili con la simbologia adottata dal giovane geografo che ribadisce l’importanza di coinvolgere residente e turisti nel monitorare questa ricchezza. L’associazione “Pietre Parlanti” ha già restaurato parecchi sentieri ma ne restano molti altri.

Gli sviluppi di questa iniziativa sono molteplici e possono coinvolgere enti locali, albergatori, associazioni, scuole di ogni ordine e grado: una visione lungimirante e per niente utopistica, dal momento che molti giovani oggi hanno le competenze e la passione per proseguire in un lavoro costruttivo e gratificante.