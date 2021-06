"Il bicchiere degli operai ex Ilva è mezzo pieno o mezzo vuoto?" - LevanteNews

“Il Presidente del Consiglio ha detto che l’economia è in ripresa e il quadro economico è positivo. Quando gli ho fatto presente in aula che nel nostro paese il numero di poveri, disoccupati e lavoratori in lotta per conservare il proprio posto e i propri diritti è in continuo aumento, mi ha accusato di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto.

Lui invece è ottimista. Le cose vanno bene, a gonfie vele”: così in un post su Facebook Mattia Crucioli senatore di “L’Alternativa c’è”.

“E allora perché il suo governo mette in cassa integrazione gli operai genovesi dell’ex Ilva, di cui lo Stato è socio?

Non so se il bicchiere è mezzo vuoto o mezzo pieno, so però che domani migliaia di lavoratori scendono in piazza a Genova e io sarò con loro”, conclude.