Grave novantenne caduto, soccorso da 'Drago' - LevanteNews

Questa mattina intervento per richiesta di soccorso in località Serò di Zignago per uomo di 90 anni caduto accidentalmente da una piana (da un’altezza di circa 3 metri).

Sono intervenuti sul luogo dell’evento: automedica Delta 3 con medico e infermiere e ambulanza della pubblica assistenza di Zignago.

E’ stato attivato anche l’elicottero Drago da Genova con personale sanitario a bordo.

Il paziente ha riportato politrauma e soprattutto un trauma contusivo con ferita lacero-contusa alla volta cranica.

Dopo essere stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario di Delta 3, il paziente è stato trasferito dal luogo dell’evento con trasporto sanitario protetto (personale sanitario a bordo di Drago) all’Ospedale San Martino di Genova.

Dal 118 della Spezia riceviamo e pubblichiamo