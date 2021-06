Chiavari, all'Istituto Mazzini via le barriere architettoniche - LevanteNews

All’Istituto Mazzini Ovest “Ilaria Alpi” verranno abbattute le barriere architettoniche: ad annunciarlo con un post su Facebook il sindaco di Chiavari Marco Di Capua annunciando l’approvazione del progetto esecutivo.

“Andremo ad abbattere le barriere architettoniche per circa 200 mq di pavimentazione e con la creazione di rampa; inoltre andremo ad installare un ascensore (capacità 6 persone) con struttura in acciaio e finiture esterne in corten – aggiunge il primo cittadino – Gli investimenti portati avanti dall’amministrazione comunale in questi anni negli edifici scolastici pubblici non ha eguali negli ultimi decenni”.