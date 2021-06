Caos Autostrade, la serata si chiude con le code - LevanteNews

Code al mattino, pomeriggio e sera: il bollettino sul traffico in tempo reale da parte di Autostrade segnala disagi su tutta la rete ligure.

In A12 code tra Chiavari e Rapallo verso Genova e tra Recco e Nervi sempre per lavori. In A7 invece rallentamenti tra Busalla e Genova Bolzaneto per incidente (un camion si è ribaltato e qualche ferita per il camionista).

In A10 i maggiori problemi sono in corso tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola, tra Varazze e Celle Ligure e tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Varazze: in tutti questi casi il problema sono i lavori.

Nella serata di code da registrare problemi anche in A26 tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Masone per lavori, mentre nel pomeriggio è stato il vento forte a creare disagi Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Casale Monferrato sud.