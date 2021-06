Varese Ligure: "Una Boccata d’Arte", mostra di Alice Cattaneo - LevanteNews

Dal Comune di Varese Ligure

Siamo vicinissimi all’inaugurazione della seconda edizione di “Una Boccata d’Arte”, un progetto d’arte contemporanea diffuso in tutte le regioni italiane che, dal 26 giugno al 26 settembre 2021, promuove l’incontro tra arte contemporanea e bellezza storico artistica dei borghi più evocativi d’Italia.

“Una Boccata d’Arte” è un progetto di Fondazione Elpis, in collaborazione con Galleria Continua, e con la partecipazione di Threes Productions, che consente all’artista la più ampia libertà creativa e l’utilizzo di qualsiasi media artistico all’interno di percorsi tematici che dialoghino in modo convincente con i borghi.

I venti borghi selezionati ogni anno in base al numero di abitanti non superiore a 5.000, alla presenza di un tessuto culturale attivo e alla capacità artigianale, commerciale e ricettiva a carattere famigliare, diventano il teatro di venti interventi in situ d’arte contemporanea, realizzati da artisti emergenti e affermati, invitati da Fondazione Elpis e

Galleria Continua.

Liguria

Varese Ligure è il borgo che ospiterà la mostra “Affioramenti” dell’artista Alice Cattaneo.

L’inaugurazione si terrà sabato 26 giugno dalle ore 10.30 alle 18.00 in Piazza Castello, 19028, Varese Ligure (SP).

“Affioramenti si riferisce al concetto di ritrovamento storico, come quello delle statue stele, o dell’erbario figurato, e all’idea del rilevamento geologico, del comparire in superficie dal sottosuolo di una parte di uno strato di roccia. Le sculture realizzate in arenaria locale, manifestano alcune dualità: la pietra e la stratificazione, il pigmento e la volatilità”. Alice Cattaneo per Una Boccata d’Arte 2021.

Testo a cura di Ilaria Pigliafreddo

Varese Ligure è un punto. Anzi un tondo. Un tondo perfetto in Val di Vara, una vallata ligure ricca di storia e tradizioni che affondano le loro radici in tempi antichi, le cui tracce visibili ancora oggi riportano ad epoche remote.

Affioramenti si rifà al concetto del ritrovamento storico, così come quello geologico. L’approccio che Alice ha con il suo lavoro, si è riproposto anche per questo progetto, profondo, in cui è entrata in punta di piedi, parlando con le persone del luogo, visitando luoghi e sperimentando tecniche.

Cos’è poi una valle se non paesaggio, fiumi, pietre? Le pietre qui, non sono solo testimoni del passaggio di ere geologiche sulla materia, ma anche del passaggio di civiltà scomparse, come ci ricordano le statue stele che riaffiorano ancora oggi in vari punti della Valle. Proprio dalle pietre, Alice passa all’analisi e alla sintetizzazione del paesaggio, che viene condensato in pigmenti naturali ispirati ai colori presenti nell’erbario De Paoli. Questi pigmenti vengono stesi con gesti lenti sulla pietra arenaria locale. Le geometrie visive di queste forme d’arenaria, si rifanno non solo alla forma storica del borgo, un tondo, ma anche alle forme geometriche primarie. Fili di lana naturale, filati

a mano, tinti con i colori derivanti da foglie e fiori stagionali della valle, corrono e legano insieme l’arenaria. L’installazione situata nella sala dello IAT al centro di Varese Ligure, “parla” di Varese Ligure: ne lascia affiorare la storia, i colori, il paesaggio e un’aura di immobilità temporale.

L’artista

Per Alice Cattaneo (Milano, 1976), la tensione o il rilassamento determinato dai materiali che utilizza per le sue sculture e installazioni, sono fondamentali: ognuno ha le proprie caratteristiche di attrazione e di repulsione che si combinano e si incastrano l’un l’altro. Nel 2017, selezionata dal Museo del Novecento di Milano, vince il premio Level 0 ad Art Verona. Nel 2019 inaugura il progetto espositivo “Tra-secolare” al Museo Archeologico di Acqui Terme e nel 2008 espone al Museo Madre di Napoli. Per maggiori info: www.alicecattaneo.it

Il borgo

Varese Ligure è un borgo di 1.857 abitanti nella provincia di La Spezia, da cui dista 55 km, in Liguria. Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, situato nel cuore dell’Alta Valle del Vara è nota come “Valle del Biologico”. Nel 2004 è stato premiato dall’Unione Europea come migliore comunità rurale, contando più di 40 aziende agricole che

confluiscono le loro attività di allevamento per la produzione di carni e formaggi biologici. Deve la sua notorietà al centrale Borgo Rotondo e al Castello dei Fieschi che domina con la sua maestosità la piazza principale.

Fondazione Elpis

Costituita nel 2020 da Marina Nissim, imprenditrice e collezionista d’arte contemporanea, ha tra le sue finalità la tutela, la valorizzazione e la promozione delle forme espressive delle arti e della creatività contemporanee. La sua azione si concentra in particolare sul sostegno di artisti giovani ed emergenti, provenienti da Paesi e culture differenti, il cui talento meriti una maggiore opportunità di visibilità e supporto. La sede espositiva, in via di ristrutturazione, inaugurerà al pubblico in primavera 2022, nel cuore della città di Milano.

Galleria continua

Galleria d’arte contemporanea fondata nel 1990 da Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi e Maurizio Rigillo, ad oggi conta sette sedi in tutto il mondo: nel 1990 apre a San Gimignano, piccolo borgo toscano; nel 2004 a Pechino, nel distretto 798; nel 2007 a Les Moulins, nella campagna parigina; nel 2015 a La Habana, Cuba; nel 2020 a Roma, all’interno del The St. Regis Rome, e a São Paulo, in Brasile. Nel gennaio 2021 ha inaugurato un nuovo spazio espositivo a Parigi, nel quartiere Le Marais.

Threes Productions

Team curatoriale e agenzia creativa con base a Milano, concentra la propria pratica su progetti che intersecano suono, arte e paesaggio.

Nella seconda edizione di Una Boccata d’Arte 2021, Threes cura le mostre di Camille Norment a Santa Gertrude, Francesco Cavaliere a Vallo di Nera, Polisonum a Gesualdo.