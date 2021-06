Serie D, la Lavagnese saluta Masitto - LevanteNews

Cristiano Masitto non guiderà più la Lavagnese nel prossimo campionato: a darne l’annuncio la società bianconera in una nota.

L’allenatore che ha preso la squadra stagione in corso ha condotto la barca in porto ottenendo 28 punti in 15 giornate collezionando 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte raggiungendo il nono posto finale.

“A Mister Masitto, uomo di grandi doti sportive e umane, garanzia già da calciatore a Lavagna, la proprietà augura le migliori sorti per un futuro proficuo e ricco di soddisfazioni sulla nuova panchina”, ha spiegato la società in una nota.