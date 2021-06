Rapallo: "Rapax 2021 - Young Summer Contest", selezionati i migliori 20 - LevanteNews

Via al televoto!

Si sono appena chiuse le iscrizioni a “Rapax 2021 – Young Summer Contest”, e sono stati selezionati i migliori 20 giovani artisti tra i tanti cantanti, ballerini e musicisti che hanno partecipato alle audizioni.

Ora tocca a voi, avete infatti la possibilità di votare il vostro artista preferito per dare forma alla classifica dei ragazzi che, in occasione della serata finale che si terrà sul lungomare di Rapallo il prossimo 10 luglio, avranno la possibilità di mettere in mostra il proprio talento di fronte a importanti ospiti e al pubblico.

Per guardare i video delle performance di tutti i partecipanti e votare, cliccare qui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflfiPIj9q-Ha_SL5PLE7ugoAVgrB0Q7WVxvdYrrGywsbDzLA/viewform

Insieme all’assessore al turismo Elisabetta Lai e al consigliere alle politiche giovanili Daniele Trucco auguro in bocca al lupo a tutte le ragazze e i ragazzi in gara e ringrazio il gruppo Link – rete di giovani per Rapallo per l’ottima organizzazione dell’evento.