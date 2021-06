Proteste questa sera in piazza Cavour, nel cuore di Rapallo, residenti contestano una fonte musicale, in particolare per la qualità delle note. Lamentele sono arrivate in redazione e alle forze dell’ordine. Nelle prossime sere probabilmente verrà registrata l’intensità dei decibel emessi. Soprattutto le persone chiedono di riposare senza essere bombardati da sonorità sgradevoli.