Rapallo: il grazie di Rocco Costanzo al sindaco - LevanteNews

Rocco Costanzo, uno dei più noti chef rapallesi e del Tigullio, alla testa dell’associazione “Tutela Nazionale Impresa”, desidera ringraziare il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco per avere rinnovato l’uso gratuito per tutto l’anno degli spazi esterni ai pubblici esercizi, reduci dalla crisi provocata dalla pandemia e dalla chiusura coatta dei locali. Rocco Costanzo (nella foto) dice: “Il grazie mio e di Tutela Nazionale Impresa, anche per avere accolto le richieste dei colleghi di piazza Garibaldi e avere spostato le bancarelle della fiera che si svolge durante le Feste di Luglio”.