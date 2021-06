Rapallo: Feste di Luglio, servizio navetta aggiuntivo per Montallegro - LevanteNews

Rapallo: Si informa che da domani, mercoledì 23 giugno, e per tutte le festività religiose che termineranno domenica 4 luglio, sarà attivo un servizio navetta aggiuntivo oltre a quello di linea per il Santuario di Montallegro.

Il servizio partirà domani, in concomitanza con l’inizio della Novena, e terminerà domenica 4 luglio con la cerimonia dello “Scioglimento del Voto della Comunità rapallese”.

Calendario del servizio navetta gratuito:

23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 giugno

Partenze da Piazza delle Nazioni per il Santuario alle ore 4:15 – 9:45 – 16:15

Partenze dal Santuario per Piazza delle Nazioni alle ore 6.15 – 11.15 – 17.45

Domenica 27 giugno

Partenze da Piazza delle Nazioni per il Santuario alle ore 4:15 – 7:15 – 9:00 – 10:45 – 16:00

Partenze dal Santuario per Piazza delle Nazioni alle ore 6.15 – 7:45 – 9:30 – 12:30 – 18:00

Giovedì 1 luglio

Partenze da Piazza delle Nazioni per il Santuario alle ore 4:15 – 9:45 – 15:15

Partenze dal Santuario per Piazza delle Nazioni alle ore 6:30 – 11:15 – 18:00

Venerdì 2 luglio

Partenze da Piazza delle Nazioni per il Santuario alle ore 5:15 – 9:45 – 11:00

Partenze dal Santuario per Piazza delle Nazioni alle ore 7:00 – 10:15 – 13:00