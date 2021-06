Partecip@TTIVA rinnova gli organi: ecco il presidente - LevanteNews

Con l’assemblea elettiva del 11 giugno Partecip@TTIVA ha rinnovato i propri organi sociali. Alla presidenza è stato eletto Andrea Torchio, già vicepresidente.

Nel nuovo Consiglio Direttivo entrano a far parte membri in rappresentanza dei tre Comuni dov’è presente Partecip@TTIVA: Marco Balicco, Paolo Maria Capozio, Giorgio Canepa, Renza Filippone, Alessandro Monti e Silvia Stanig per Chiavari; Alberto Govi e Stefania Lenzi per Cogorno; Doris Del Tufo e Massimo Riva per Lavagna.

“Sono onorato di rappresentare Partecip@TTIVA, è un impegno che assumo con grande responsabilità” dichiara Andrea Torchio “ringrazio chi mi ha preceduto. Prendo il testimone di un’associazione vitale, in crescita. I temi che guideranno il mio mandato sono: l’ambiente, i servizi alle persone, il lavoro e la volontà di giungere ad essere presenti in modo attivo in ogni Comune della Piana dell’Entella per perseguire il progetto di un’unificazione amministrativa che ci consenta di parlare senza timore reverenziale alla Città Metropolitana che oggi appare distante e disinteressata alle istanze che provengono dal nostro territorio”.

Nella prima riunione del nuovo Consiglio Direttivo del 22 giugno sono state nominate vice presidenti Doris Del Tufo e Stefania Lenzi, Alberto Govi è stato nominato tesoriere e Alessandro Monti segretario.

Partecip@TTIVA è aperta al contributo di idee di tutti i cittadini e si offre come spazio per poter partecipare attivamente alla politica amministrativa del proprio territorio. È un movimento totalmente civico senza referenti partitici. Chi è interessato a partecipare può trovare i contatti sui social e in www.partecipattiva.org.

