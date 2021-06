Pallanuoto, la Rari Nantes chiude per Matteo Monari - LevanteNews

Là Rari Nantes Camogli comunica di aver perfezionato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del difensore Matteo Monari.

Matteo, classe 1993, in carriera ha giocato 7 campionati di serie A1 di cui sei con il Bogliasco e uno, quello appena concluso, con la Metanopoli.

“Sono davvero felice di poter giocare per il Camogli – dichiara il neo acquisto – Ho tanti stimoli per questa mia nuova avventura e non vedo davvero l’ora di iniziare. Mi ha colpito la serietà della società e l’ambizione di raggiungere un grande obiettivo. L’anno scorso ho potuto vedere da vicino gli allenamenti di questo gruppo e sono rimasto piacevolmente colpito. Ho grandissima stima di Temellini, penso che sia un bravissimo allenatore e sono sicuro che con il suo aiuto imparerò moltissimo. I ragazzi li conosco bene, so che sono un gruppo molto affiatato quindi spero di integrarmi subito al meglio. Ammetto che nella mia scelta un ruolo determinante l’hanno avuto anche i tifosi. Camogli è una piazza fantastica e poter giocare per una tifoseria del genere, per me, è motivo di grande orgoglio. Per un atleta penso che sia fondamentale lottare per un obiettivo e qui troverò stimoli quotidiani per aiutare la squadra a tornare dove gli spetta. Spero di portare entusiasmo e soprattutto la voglia di non mollare mai, caratteristiche che mi accompagnano da quando ho iniziato a giocare a pallanuoto”.

