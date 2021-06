Chiavari: domenica 34a edizione della festa di San Pietro - LevanteNews

di Giuseppe Valle

Sarà anticipata a domenica 27 giugno la tradizionale festa dei SS. Pietro e Paolo che ha come location naturale piazza dei Pescatori, ovvero piazza Gagliardo.

Alle ore 9 don Stefano Mazzini, vicario generale della diocesi, celebrerà la S. Messa.

Ore 10 benedizione della corona di alloro e benedizione delle imbarcazioni in memoria dei Caduti del mare, con intervento del picchetto d’onore della Guardia Costiera.

Ore 10,30 partenza della prima “Nuotata Città di Chiavari”.

Ore 10,45 saluto delle autorità cittadine.

Ore 11,30 premiazione della gara di nuoto e del Concorso fotografico.

Ore 12 intrattenimento musicale a cura della Filarminica Città di Chiavari.

Ore 12,30 conclusione della manifestazione.

Presenta Marco Gotelli.

La mostra fotografica a conclusione del Concorso “Gli Scogli. Un quartiere incatenato al mare” si terrà nei locali concessi dal Comune all A.S.D. Pro Scogli in via Preli 2.