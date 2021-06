Caos Autostrade, la Liguria si sveglia sempre in coda - LevanteNews

Metà settimana e sulla Liguria che cosa non possono mancare? Le code. Un’altra giornata in cui la nostra Regione si trova da Levante a Ponente con rallentamenti su tutti i tratti.

In A12 code sono in corso tra Rapallo e Chiavari e tra Nervi e Recco in direzione Sestri Levante a causa dei lavori, mentre in A7 coda tra Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per traffico intenso e traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Busalla per lavori.

Sulla A10 rallentamenti tra Bivio A10/A26 Trafori e Genova Pegli per traffico intenso e tra Varazze e Celle Ligure per lavori. Infine in A26 i lavori code tra Ovada e Masone verso Voltri e tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce a causa dei lavori.