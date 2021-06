Amt, viaggiare in città e in provincia si può: c'è l'abbonamento bimestrale - LevanteNews

L’estate 2021 di AMT parte all’insegna dell’abbonamento bimestrale estivo che per la prima volta integra la rete urbana di Genova, la ferrovia Genova Casella e l’articolata rete bus provinciale. Un importante passo avanti nel processo di integrazione tariffaria tra i due ambiti, urbano genovese e metropolitano.

Il bimestrale estivo potrà essere acquistato solo con la card CityPass e, per due mesi, cittadini e turisti potranno utilizzare, pagando soltanto 98 euro, tutta la multimodalità di AMT; un modo per presentare, a quanti ancora non la conoscono, la nuova rete integrata del trasporto pubblico.

Un abbonamento, quindi, con una spiccata vocazione turistica che permette di muoversi in totale libertà alla scoperta del territorio: dalle località della riviera alle bellezze di Genova, dal suggestivo entroterra agli angoli più pittoreschi da ponente a levante. Come recita la campagna promozionale che accompagna il lancio del nuovo bimestrale, presente dai prossimi giorni su tutti i mezzi AMT, non sarà più necessario scegliere tra mare o monti: il bimestrale caricato su CityPass sarà un passe-partout, da portare sempre con sé per viaggiare ovunque su tutto il territorio compreso nell’area vasta metropolitana.

Il bimestrale costa solo 98 euro (anziché 150 euro se si acquistassero due mensili integrati urbano, provinciale e FGC), si acquista online sul sito www.amt.genova.it e viene caricato sulla propria card CityPass; è possibile acquistarlo anche tramite la APP se si è in possesso di un CityPass dematerializzato.

La promozione è valida dal 29 giugno al 15 ottobre 2021; il cliente potrà scegliere il giorno di decorrenza dell’abbonamento, non necessariamente il primo del mese, e il titolo di viaggio varrà per i successivi 60 giorni. Il giorno di partenza deve essere compreso entro 30 giorni dalla data di acquisto.

La tariffa estiva si può utilizzare su tutta la rete AMT compreso il servizio Navebus e sulla tratta urbana Trenitalia (da Nervi a Voltri, compresa Vesima e da Acquasanta a Pontedecimo), la rete provinciale e la ferrovia Genova – Casella.

Per viaggiare su Navebus e FGC è necessario portare con sé oltre al CityPass anche la ricevuta di attestazione del proprio abbonamento rilasciata con l’acquisto.

Tutte le informazioni sul bimestrale e la pagina del sito per l’acquisto si potranno consultare a partire da martedì 29 giugno, giorno di avvio della promozione. La pagina sarà accessibile direttamente dall’homepage di www.amt.genova.it, cliccando sul bottone dedicato, oppure dalla sezione Biglietti e Abbonamenti/Acquisto online e via SMS.

