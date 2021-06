Rapallo: spazi agli esercizi, il grazie di Ascom alla giunta - LevanteNews

Da Massimiliano Colombi, presidente Ascom-Confcommercio Delegazione di Rapallo e Zoagli, riceviamo e pubblichiamo

Ho appreso con soddisfazione che la Giunta Comunale ha deliberato la proroga della gratuità del suolo pubblico al 31 dicembre 2021 per i pubblici esercizi. Esprimo a nome ti tutta la categoria estrema soddisfazione per il provvedimento e ringrazio l’Amministrazione per la sensibilità dimostrata nei confronti di una categoria tra le più colpite dai provvedimenti antipademia.