Turismo, apre il bando per il bonus assunzionali - LevanteNews

È possibile da oggi partecipare al bando che consente alle imprese liguri del settore del turismo di usufruire di bonus fino a 6mila euro per assumere personale. Quest’anno possono inviare domanda anche le attività che organizzano fiere e convegni, così come le ditte di catering per eventi.

I bonus sono così divisi:

3mila euro a chi assume personale con contratto a tempo determinato o con durata pari o superiore ai 4 mesi

4.500 euro a chi assume con contratto a tempo determinato o con durata dai 6 mesi fino all’anno

6mila euro a chi assume personale a tempo indeterminato

C’è tempo fino al 31 dicembre 2021

Vai la bando: https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/217-por-fse-2014-2020-avviso-per-la-richiesta-di-bonus-assunzionali-nel-settore-turistico-bando-2021.html