Sestri: Estate Ambiente, otto appuntamenti per grandi e piccini - LevanteNews

Sono otto quest’anno gli appuntamenti con il mare a Sestri Levante.

Si comincia sabato 26 giugno con Storie di Mare e di Pesca, un’occasione per imparare, da un pescatore professionista, come sono nati e si sono evoluti gli strumenti della piccola pesca, quali sono le specie locali, quando si pescano e come si consumano.

Un laboratorio interessante ed itinerante in cui toccare con mano reti e nasse e imparare a riconoscere pesci “poveri” ma saporiti.

Si prosegue poi con due escursioni per comprendere l’interazione tra mare e costa e leggere un territorio che nasce dalla continua interazione tra gli elementi.

Sarà poi la volta delle 2 attesissime uscite di snorkeling durante le quali, con il solo ausilio di maschera, boccaglio e pinne, e con l’accompagnamento di un esperto di biologia marina, grandi e piccini potranno avvicinarsi ad un mondo fatto di pesci colorati, invertebrati e piante.

Una menzione particolare, nell’ambito di queste attività, spetta alla visita guidata dedicata alle botteghe storiche di Sestri Levante, presidi del territorio che portano avanti una tradizione familiare fatta di passione e dedizione.

Sono attività che il LabTer Tigullio, centro di educazione ambientale di riferimento per il Tigullio Orientale, assieme al Comune di Sestri Levante, propone ormai da anni a scuole e cittadini nella convinzione che sia importante “toccare con mano” per insegnare una corretta fruizione e tutela di habitat importanti come quelli costieri e marini.

Di seguito il calendario dettagliato delle attività:

Con gli scarponi ai piedi – ore 9:00

27 giugno Anello di Punta Manara

4 luglio Anello di Punta Baffe

Storie di mare e di pesca – ore 18:00

26 giugno Baia del Silenzio

30 luglio Spiaggia antistante la Biblioteca del Mare – Riva Trigoso

13 agosto Baia delle Favore

Con maschera e pinne – ore 9:00

Baia del Silenzio

13 luglio

3 agosto

Visita guidata alle botteghe storiche – 9:30

28 luglio – Centro Storico

Le iniziative si inseriscono appieno nelle politiche ambientali del Comune di Sestri Levante legate alla valorizzazione del territorio e alla promozione della Bandiera Blu.

Tutte le attività in elenco sono gratuite. L’iscrizione è obbligatoria e anticipata.

Telefono 0185/478530 – email iat@comune.sestri-levante.ge.it

Per le escursioni sono necessarie scarpe con la suola scolpita e abbigliamento adeguato.

Lo snorkelling è aperto a tutti (bisogna saper nuotare) e sono necessari maschera, boccaglio (pinne facoltative ma molto utili) proprie; i minori di anni 14 devono essere accompagnati.

Per Storie di Mare e di Pesca si consiglia un asciugamano o una stuoia per sedersi. Per ulteriori dettagli in merito alle escursioni e alle diverse attività consultare la pagina Facebook o Twitter “Labter Tigullio” oppure il sito www.sestri-levante.net